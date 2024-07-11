حتى هذا التاريخ.. تفاصيل التقديم لمدارس STEM ومتفوقين عين شمس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على الموقع الرسمي للوزارة.





وأوضحت الوزارة أن التقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2024، من خلال هذا الرابط http://emis.gov.eg

مواعيد الاختبارات

واشارت الوزارة بأنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" في الفترة من يوم السبت الموافق 17 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2027، بينما تجري اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2027.

شروط التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم الخاصة بكل مدرسة على النحو الآتي :

أولا: الشروط العامة

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب في 1/10/2024 عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2023/2024.

ثانيًا: شروط خاصة

مدارس STEM

يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلي فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

مدرسة المتفوقين بعين شمس

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

الأوراق المطلوبة

وتوضح الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات الآتية:

- عدد "2" صورة شخصية للطالب.

- صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

- صورة من شهادة الميلاد.

- إيصال سداد الرسوم.

تقديم يدوي

وبالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكتروني واستوفوا شروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الالكتروني وهم الفئات الآتية:

- طلاب أبناؤنا في الخارج وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.

- الطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي ومستوفون الشروط التقدم.

- الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

- الطلاب الحاصلين على براءة اختراع أو متقدمين إليها بمحضر إبداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

- الطلاب الحاصلين على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلين على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الاعدادية هذا العام .

والجدير بالذكر أن الطلاب المصريين فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل وتسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس، ولن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم في قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة.