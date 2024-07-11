النائب العام يلتقي رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 07:29 مساءً -

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما شمل اللقاء أيضًا التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة والزيارات الثنائية بين البلديْن الشقيقيْن.