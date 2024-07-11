البيئة تكشف جهود تطوير منطقة شق التعبان ودعم الصناعة نحو التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII)‏ فى ورشة العمل التى نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من أصحاب مصانع منطقة شق الثعبان، لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.





وقد شهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، حيث تم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

ويعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء، وخفض استهلاك الطاقة، والتوافق مع التشريعات البيئية، وتشجيع مبدا الاستهلاك والإنتاج المستدام، حيث يتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي.

وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال.





كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى، وبنك التنمية الصناعية المصرى، وبنك القاهرة.

كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي (معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئة العمل - منع ملوثات الهواء)، ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه، ومشروعات ادارة المخلفات الصناعية.

كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحة لا ترد من خلال إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.

وتم الاتفاق خلال الندوة على أن يقوم أصحاب المصانع بإرسال استمارات المشاركة فى البرنامج، حتى يتم تقديم الدعم لهذه المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التي تهدف للقضاء تمام على مشكلات تراكم الحمأة وكذلك مشكلات الصرف الصناعي وكذلك تركيب المعدات إعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة.

كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة، لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية وتحسين الوضع البيئي بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادي لصناعة الرخام بالمنطقة، من خلال خفض تكاليف الإنتاج.