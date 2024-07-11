مراسل CBC من العلمين: المدينة تشهد تطورا على جميع الأصعدة والخدمات كثيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 08:26 مساءً - قال أحمد يعقوب، مراسل قناة CBC في مدينة العلمين، إن هناك تطور على جميع الأصعدة في مدينة العلمين الجديدة، ويلاحظ كل المواطنين تطور المدينة والخدمات عن العام السابق.

أضاف يعقوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد مواطنين من كل المحافظات، وكذلك من جنسيات عربية، قررت شراء وحدات في المدينة العالمية للمكوث فيها والاستفادة من خدماتها طوال الوقت.

وأشار، إلى أن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يقدم فعاليات عديدة، وقال: "مدينة العلمين الجديدة باتت رقم 1 في الوطن العربي في الوقت الحالي".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.