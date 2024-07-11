تفاصيل زيارة وفد الجامعة الصينية للعلوم لمركز البحوث الزراعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 08:26 مساءً - قام وفد الجامعة الصينية للعلوم اليوم بزيارة مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات المركز وبحث آفاق التعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية.

وقام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز بتقديم عرض توضيحي لدور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصر وكذلك استنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر قادرة علي التكيف مع التغيرات المناخية وتحمل الملوحة والجفاف، كما أوضح رئيس المركز دور المعاهد والمعامل التابعة للمركز في تحقيق الامن الغذائي المصرى والصادرات الزراعية المصرية.

وقال "عبد العظيم" إن هدف الزيارة التعرف على إمكانيات مصر البحثية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي لتطبيقي وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانب المصري والجانب الصيني في مختلف المجالات الزراعية فى ضوء توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع الوفد الصيني.

كما أكد رئيس المركز علي أهمية التعاون المشترك مع الجانب الصيني ورغبته في التعرف علي الخبرات الزراعية المصرية وأشار إلى ضرورة تواجد الخبرات الصينية داخل مركز البحوث الزراعية والتمهيد لتوقيع عدد من البروتوكولات مع الجانب الصيني في المجالات الزراعية

خاصة استنباط أصناف وهجن التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية.

وفى ختام الزيارة اشاد الوفد بالزيارة وإمكانيات مركز البحوث الزراعية العلمية والبشرية .

وكان وزير الزراعة كان قد التقى في وقت سابق بالوفد العلمى الصيني في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحث معهم سبل تعزيز التعاون العلمى في مجال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية.