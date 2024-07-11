معهد إعداد القادة: مواهب شابة تتألق في ختام برنامج "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"

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أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس روح الابتكار والإبداع الشبابي، اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال" تحت شعار "Entrepreneurship Leaders".

شهد اليوم الأخير من البرنامج إبداعات متميزة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث قدموا مقاطع فيديو قصيرة تجسد أفكارهم الريادية، مطبقين ما اكتسبوه من مهارات خلال ورش العمل.

أشاد المخرج السينمائي فيصل الشناوي، عضو نقابة المهن السينمائية والمشرف الإقليمي على منصة المناجاة الرقمية، بالمستوى الراقي لإنتاجات الطلاب، مؤكدًا على قدرتهم الإبداعية في تحويل الأفكار إلى محتوى بصري مؤثر.

يأتي هذا البرنامج تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المعاصر.

وقد أقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وفي كلمته الختامية، أشاد الدكتور كريم همام بالتزام الطلاب المشاركين وإبداعاتهم قائلًا: “إن ما شاهدناه اليوم من إبداعات طلابية يؤكد أن شبابنا قادر على قيادة مستقبل الابتكار في مصر، وحث الطلاب على مواصلة هذا التميز والإبداع، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا”.

وأوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا البرنامج يعد خطوة هامة نحو تمكين الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال الرقمية، ويفتح آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار في عصر التحول الرقمي.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين، حيث وجه الدكتور همام الشكر للطالب عبد الملك السيد عبد الحليم من الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج على إبداعه في إنتاج برومو متميز للبرنامج التدريبي.

كما أثنى على الجهود الاستثنائية لفريق التنظيم من طلاب معهد إعداد القادة، مشيدًا بدورهم الفعال في إنجاح فعاليات البرنامج وهم “عمار ياسر أحمد، إيهاب سعيد أبو حجازي، علي محمد علي، حبيبة غريب رمضان، مرام محمد خضر، محمد أحمد عباس، محمود علي محمد، أدهم سعيد أبو حجازي، منه محمد غنيم، تقى أحمد طه”.