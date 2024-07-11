نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مش صحفي” تطالب "الصحفيين" إرسال قائمة بالصحف المعتمدة للوزراء والمحافظين الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر أعضاء حملة "مش صحفي"، بيانا منذ قليل، ناشدوا فيه الوزراء والمحافظين الجدد عدم التعامل مع منتحلي مهنة الصحافة، واقتصار التعاون الإعلامي على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والزملاء تحت التمرين العاملين بالصحف المعتمدة والمواقع التى تصدر بترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال علاء عبدالحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس الحملة، إن هناك عدد كبير خاصة بالمحافظات يمارس مهنة الصحافة والإعلام دون ضوابط، ويعمل في مواقع غير معترف بها، كما أن الكثير منهم يجرى مقابلات ولقاءات صحفية وإعلامية مع المسؤولين بالمحافظات لنشرها على تلك المنصات، دون الإلتزام بمعايير الكتابة الصحفية والمواثيق الإعلامية المعروفة، وهو ما يؤثر على صحة المعلومة، ويعيق ممارسة عمل الصحفيين الشرعيين.

وطالب عبدالوكيل أبو القاسم، مساعد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف وأحد مؤسسي الحملة، نقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة سرعة مخاطبة الوزراء والمحافظين الجدد بمنع التعامل مع منتحلي المهنة، مطالبا المجلس بإرسال قائمة بالصحف الرسمية والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكافة الوزارات والمحافظات لتعريف المسؤولين بها، وتشكيل غرفة عمليات بنقابة الصحفيين لمتابعة تفعيل هذه المخاطبات، والتعامل القانوني مع المخالفين من منتحلي المهنة.

يذكر أن حملة "مش صحفي " أطلقها عددا من الزملاء الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية لمواجهة ظاهرة انتحال المهنة ومواقع بير السلم في مصر، والمطالبة باقتصار التعامل الصحفي على الصحفيين أعضاء مجلس النقابة والزملاء العاملين تحت التمرين بالصحف والمواقع الرسمية المعتمدة.