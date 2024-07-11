وزير الزراعة: استكمال المشروعات القومية في قطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 09:35 مساءً - شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة مواصلة واستكمال العمل في جميع المشروعات القومية التي تقوم الوزارة عليها، من استصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية واستكمال مشروع تشكى واستخدام التقنيات العلمية الحديثة في مدخلات الإنتاج التي تتماشى مع الزراعات المصرية.

وأضاف علاء فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك اهتمامًا رئاسيًا بشأن زيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، بالإضافة إلى استغلال كل قطرة مياه داخل مصر نظرًا لما يشهده العالم من تحديات خاصة بالتغيرات المناخية.

تابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حريصة على زيادة التعاون مع المستثمرين الزراعيين وتوفير جميع المستلزمات، واستخدام أحدث التقنيات العلمية والرقمنة.

وأكد علاء فاروق على ضرورة زيادة التعاون مع المستثمرين الزراعيين وتوفير جميع المستلزمات، واستخدام أحدث التقنيات العلمية والرقمنة.

كما شدد على مواصلة واستكمال العمل في جميع المشروعات القومية التي تقوم الوزارة عليها، بما في ذلك استصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية واستكمال مشروع تشكى، واستخدام التقنيات العلمية الحديثة في مدخلات الإنتاج التي تتماشى مع الزراعات المصرية.