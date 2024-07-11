الكهرباء: أزمة تخفيف الأحمال في طريقها للحل بصورة نهائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 09:35 مساءً - أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الأزمة التمويلية كانت سببا في تخفيف الأحمال، وهذه الأزمة في طريقها للحل مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

موعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إي تي سي” أنه من المقرر أن يتم العمل على وقف تخفيف الأحمال بدءًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري، وحتى نهاية فصل الصيف.

وعد رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء

ولفت متحدث الكهرباء، إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعد أنه بنهاية العام الجاري سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء.

قدرة محطات الكهرباء

وأوضح: أن محطات الكهرباء قادرة على تحمل أي حجم من الاستهلاك ولكن الأزمة وراء تخفيف الأحمال كانت بسبب نقص الوقود المتمثل في الغاز والمازوت بالمحطات.