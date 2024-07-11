خالد البلشي: نشكر الشركة المتحدة على مبادرتها برعاية حفل جوائز الصحافة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 09:36 مساءً - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية من أهم الأيام التي تشهدها النقابة، موضحا: "البداية كانت تحرير الجائزة بخلق استقلال لها من خلال مجلس أمناء بعيدا عن مجلس نقابة الصحفيين، ثم طرح الجائزة لعامين معا، وتقدم عدد كبير من الصحفيين وبعد إعلان النتائج تحرك المجلس لتوفير رعاية للحفل".

أضاف البلشي، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع عبر قناة CBC، أن الشركة المتحدة بادرت لرعاية حفل جوائز الصحافة المصرية بشكل عام، بعد رعاية رئيس مجلس الوزراء للحفل، وكان هناك حرص من نقابة الصحفيين لإخراج الحفل في أبهى صورة ليليق بالصحافة المصرية.

وتابع خالد البلشي: "الشركة المتحدة ساهمت في علاج إحدى الزميلات الصحفيات، إلى جانب توفير رعاية كاملة للحفل وزيادة قيمة الجوائز العامة، وقيادات الشركة كانت معنا لحظة بلحظة حتى شفاء الزميلة الصحفية، لذلك توجه نقابة الصحفيين الشركة للشركة المتحدة على كل المجهودات وتدخلها لإنقاذ الصحفية".