هيئة الاستشعار من البُعد تناقش مشروعات تخرج الدبلوم المهني المتخصص

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، فعاليات مناقشة مشروعات تخرج الدفعة الخامسة من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أن الطلاب المتخرجين من الدبلوم يحصلون على شهادات مُعتمدة من جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تُتيح لهم فرصًا أفضل للعمل والتقدم في مجالاتهم العملية.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة تُساهم في دعم ورعاية هذه الفعاليات، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية خاصة وأن الهيئة توفر الدعم الفني واللوجستي اللازم للطلاب لعرض مشاريعهم، وذلك من خلال توفير أجهزة العرض والبرامج اللازمة؛ لمساعدتهم في تحضير عروضهم التقديمية كما أنها تسعى إلى توفير فرص عمل للخريجين المتميزين من الدبلوم، وذلك من خلال علاقاتها المتنوعة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وأشارت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى حصول الطلاب على فرصة للتدريب العملي في الهيئة، وذلك للاطلاع على تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونُظم المعلومات الجغرافية في مختلف المجالات، حيث يتم تشجيع الطلاب على المُشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية المحلية والدولية المُتخصصة في مجال الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وشهدت الفعاليات عرض مشروعات التخرج، حيث تم عرض مشروع "رصد الأرض لتقييم احتجاز الكربون في التخفيف من آثار تغير المناخ"، وعرض مشروع "إنشاء نظام معلوماتي جغرافي للمحاكم المصرية"، وضمت لجنة تحكيم المشروعات خبراء من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك لضمان تقييم المشروعات بشكل علمي ودقيق، والاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا المجال.

وتضم لجنة التحكيم، الدكتور أيمن فريد أبوالحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور عبدالمسيح سمعان الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، والدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار، بالهيئة القومية للاستشعارمن البعد وعلوم الفضاء

وتُعد هذه المناقشة فرصة مُميزة للطلاب لعرض مشاريعهم أمام لجان مُتخصصة من الخبراء، والحصول على ملاحظاتهم وتقييماتهم، والاهتمام بتخريج كوادر متميزة في مجال الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.

وفي الختام، تم توزيع شهادات التقدير على أوائل دفعة الدبلوم السابقة، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس وتوزيع شهادات التقدير عليهم.