محافظ الجيزة: تشغيل موقف السرفيس الحضاري بالبوهي في إمبابة

جدة - نرمين السيد - تفقد عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تشغيل موقف السرفيس الحضاري بمنطقة البوهي التابعة لحي إمبابة، ليأتي ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة لخدمة حركة تنقل المواطنين لإحكام السيطرة علي منظومة السرفيس سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع شمال الجيزة.





وأوضح عادل النجار أن الموقف مقام على مساحة 2000م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ميكروباص ويعمل على مدار اليوم، إذ يخدم عددًا من الخطوط الهامة منها على سبيل المثال (خطوط البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الإسعاف، إمبابة، الجيزة، الوراق).

وكلف محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس، بدعم الموقف بسيارات إضافية لخدمة خطوط أكتوبر والشيخ زايد استجابة لمطالب مواطني إمبابة.

كما كلف محافظ الجيزة بتحقيق هوية بصرية لسيارات السرفيس سواء كانت سيارات فان أو ميكروباص أو ميني باص نقل جماعي وتوحيد شكلها، من حيث اللون والشعار مع ضرورة التأكد ومتابعة منظومة التراخيص لخطوط السير لإحكام السيطرة علي وسائل النقل وحمل قائدي تلك المركبات رخص قيادة سارية والتشديد علي الاهتمام بالشكل الخارجي للمركبات ومقاعد الجلوس للمواطنين داخلها.

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل الموقف وتشغيله بانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ علي كفاءته.

وحرص «النجار» خلال جولته على الاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة.