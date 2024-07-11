محمد الباز: مصر حولت مدينة العلمين من أرض الألغام إلى أرض الأنغام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 10:33 مساءً - عبر الإعلامي محمد الباز، عن سعادته بهذه الحلقة الاستثنائية من برنامج “الحياة اليوم” المقدمة من أرض مدينة العلمين، قائلا:" اليوم 11 يوليو بداية الانطلاق لمهرجان العالم العلمين في نسخته الثانية".

وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”،: "العلمين الجديدة من أجمل مناطق العالم على الإطلاق الان، ويمكن القول أن الجدية في العمل قادرة على تحويل المناطق المهجورة إلى وجهات عالمية".

وأضاف في حديثه: "مصر استطاعت تحويل هذه المنطقة من منطقة موت بالألغام إلى منطقة متكاملة الخدمات، لذا تحولت مدينة العلمين من أرض الألغام إلى أرض الأنغام"، وأشار إلى أن مهرجان العلمين مستمر لمدة ٥٠ يوم، حيث ستكون نهايته في ٣ أغسطس.