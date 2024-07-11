الإعلامية ندا رضا: المهرجان وُلد كبيرا.. والشركة المتحدة تعلن كل يوم عن مفاجآت بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 10:33 مساءً - قالت الإعلامية ندا رضا، إن مهرجان العلمين حدث استثنائي في مكان استثنائي، مواصلة: "الشركة المتحدة تعلن كل يوم عن مفاجآت في المهرجان".

وأضافت "رضا"، في تغطية خاصة عبر قناة "إكسترا نيوز": "المهرجان وُلد كبيرا في نسخته الأولى، والأرقام تثبت ذلك، وكذلك الحفلات وحجم الإقبال التاريخي".

وتابعت الإعلامية: "المهرجان كوكتيل لا يمكن الحصول على مثله خارج مصر ما بين الفن والرياضة والثقافة والإبداع"، مشيرة إلى أن المهرجان سيتضمن أكثر من مهرجان بداخله مثل مهرجان المسرح والثقافة، ومهرجان الطعام، ومهرجان الطفل.

وواصلت: "الشركة المتحدة والقائمين على المهرجان يراعوا أدق التفاصيل، وبالتالي، فإن هذا المهرجان لا يستهدف شخصا أو فئة عمرية، لكنه مخصص لكل فئات المجتمع والأسر المصرية وزوارنا من المنطقة العربية والشرق الأوسط".