فى الأجواء الحارة.. حياة كريمة تدعم العاملين بالعاصمة الإدارية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حرص أعضاء ومتطوعون مؤسسة حياة كريمة على تقديم الدعم للعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الأجواء شديدة الحرارة من خلال تقديم المياه والعصائر لهم، وذلك في إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به «حياة كريمة».





وقال أحمد فرغلي، منسق عام حياة كريمة بمحافظة القاهرة: "كعادتنا في حياة كريمة كل عام في ظل الحر الشديد نحرص على التواجد في الأماكن التي بها عمال حتى نهون عليهم الحر الشديد بتقديم العصير والمياه". وأضاف: نحن اليوم متواجدون في العاصمة الإدارية الجديدة في مقر عمل موقع من المواقع المتواجد بها العمال، ونقوم بتوزيع المياه والعصير.

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