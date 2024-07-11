وزير الشؤون النيابية: خطوات تفصيلية قدمتها الحكومة أمام اللجنة البرلمانية

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة.





حضر اللقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني.

كما حضر من نواب الوزراء نهاد علي شاهين نائب وزير النقل، المهندس ماجد محمد متولي نائب وزير النقل، المهندس وجدي شحات رضوان نائب وزير النقل، يمنى أسامة البحار نائب وزير السياحة والآثار.

وصرح المستشار أنَّ الحكومة قدمت خططًا تنفيذية وخطوات تفصيلية أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بمناقشة البرنامج، والتي خرجت بشكل ديمقراطي وأظهر فيها النواب ملاحظات جادة ومحل اعتبار الحكومة، ومن المعلوم أنَّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حكومة تحديات، تستهدف ضمن برنامجها الاهتمام بالسياحة والآثار والنقل والطيران المدني لمواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والتي لها أثر إيجابي على المواطن.