ممثلو كنائس ومسؤولون ألمان يزورون الدير القبطي في هوكستر

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جدة - نرمين السيد - الدير القبطي في هوكستر
حضر هذا اللقاء العديد من الضيوف السياسيين من أعضاء البرلمان الألماني، ورئيس المدينة التي يقع فيها الدير، بالإضافة إلى أساقفة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية،وأيضًا لفيف من أعضاء مجمع كهنة إيبارشية شمال ألمانيا.
وشكر دكتور ماركوس، الأنبا دميان على دعوته لهم لزيارة الدير، وتفقد الضيوف الدير وأعربوا عن إعجابهم بأيقوناته.
ومن جهته، قدم نيافة الأنبا دميان شرحًا مختصرًا لتاريخ الكنيسة القبطية ومراحل تطور هذا الدير خلال الثلاثين عامًا الماضية.
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