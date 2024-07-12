ممثلو كنائس ومسؤولون ألمان يزورون الدير القبطي في هوكستر

استقبل الأنبا دميان، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، الدكتور أودو ماركوس بينتز رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية پادربورن.





حضر هذا اللقاء العديد من الضيوف السياسيين من أعضاء البرلمان الألماني، ورئيس المدينة التي يقع فيها الدير، بالإضافة إلى أساقفة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية،وأيضًا لفيف من أعضاء مجمع كهنة إيبارشية شمال ألمانيا.

وشكر دكتور ماركوس، الأنبا دميان على دعوته لهم لزيارة الدير، وتفقد الضيوف الدير وأعربوا عن إعجابهم بأيقوناته.

ومن جهته، قدم نيافة الأنبا دميان شرحًا مختصرًا لتاريخ الكنيسة القبطية ومراحل تطور هذا الدير خلال الثلاثين عامًا الماضية.