عامل بالعاصمة الإدارية يشكر مؤسسة حياة كريمة: تقدم المساعدات للناس فى الريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 12:32 صباحاً - فى إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة"، حرص أعضاء ومتطوعون بالمؤسسة على تقديم المياه والعصائر للعمال في المواقع المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تخفيفا من حدة الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار.

وأشاد عدد من العمال بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة، بالمشروع الكبير الذي يفتح أبواب رزق لكثير من المصريين، وقال أحد العمال: "نسمع عن حياة كريمة في التليفزيون، على أنها تقدم خدمات للناس وتدخل المياه للمواطنين في الصعيد وتساعد الغلابة والشباب".

وقال عامل آخر: "شكرا حياة كريمة على ما تقدمه لنا في العاصمة الإدارية، وما تقدمه من مساعدات للناس في الريف المصري".