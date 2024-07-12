د. مصطفى ثابت رئيس تحرير دوت الخليج يهنئ الصحفي محمد كمال لحصوله على الماجستير

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة دوت الخليج، وأسرة تحرير بوابة دوت الخليج، التهنئة للكاتب الصحفي محمد كمال، مدير تحرير أخبار اليوم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمحاضر بأكاديمية أخبار اليوم، لحصوله على درجة الماجستير في القانون من جامعة بنها.

جدير بالذكر أن محمد كمال كان يشغل منصب مستشار السيد الوزير محافظ القاهرة للإعلام والعلاقات الحكومية، وحاصل على ليسانس الحقوق وبكاليولوس الخدمة الاجتماعية، وحاصل على دورة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الإدارية.

محمد كمال



كما حصل على الدورة التثقيفية للإعلاميين والمحررين العسكريين، كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

كما حصل على دورة تطوير مهارات التقديم والتعامل مع المشروعات ودورة تدريبية في الإعلام وحقوق الإنسان. يذكر ان كمال شاركت في أعمال الدورة الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي بحث استراتيجية أمنية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات والتى اقيمت بالجزائر وتونس

كما ان كمال كان عضوا فى البعثة الرسمية المصرية لتغطية انتخابات مجلس النواب الكويتي.٢٠٢٢