وزير العمل يعلن إنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه في حادث بالرياض

وأعلن وزير العمل، اليوم، انتهاء إجراءات مشكلة عامل مصري بالرياض، تعرض لحادث مروري، ولقى مصرعه بسببه.
قال محمد عليان الملحق العمالي بالرياض، خلال بيان، إنه تنفيذًا لتوجيهات، واتصال هاتفي من وزير العمل محمد جبران، تم متابعة واقعة وفاة المواطن عبدالله عبدالرحمن محمد عثمان "محاسب من محافظة الغربية"، الذي وافته المنية بالمملكة، نتيجة حادث مروري.
وعلى الفور وبالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، أصدر السفير طارق المليجي القنصل العام تعليماته بسرعة إنهاء جميع إجراءات نقل جثمان المواطن المتوفي الي أرض الوطن.
يذكر أن وزارة العمل لديها مكاتب تمثيل عمالي بالخارج- منهم مكتبين بالسعودية - وفي بلدان: ايطاليا، والعراق، ولبنان، والكويت، والأردن، ولبنان، والامارات، وقطر، حيث يعمل في نطاق عملها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.
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