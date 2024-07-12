الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، على جميع أنحاء، ومناطق الجمهورية.





الموجة الحارة

وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تتمثل أهم الظواهر الجوية في شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يبدأ غدا السبت بنسبة 2: 3 درجات على جميع الأنحاء، ثم يستمر الانخفاض التدريجي بعد ذلك خلال أيام الأسبوع المقبل.