- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - سيدة عجوز مع محافظ المنوفية بعد محو أميتها
وأشاد المحافظ بمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "لا أمية مع تكافل"، والتي تستهدف القضاء على أمية القراءة، والكتابة لمستفيدي برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفقا لرؤية الدولة البناءة للتنمية المستدامة على كل المستويات.
ومن جانبه، قال محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إن المبادرة حققت إنجازات كبيرة بفضل دعم ورعاية محافظ المنوفية منذ بدء تنفيذها بالمحافظة في الأول من يوليو 2022، موضحا أنّ عدد المقيدين من الدارسين بفصول المشروع بلغوا 31 ألفا و858 مقيدا حتى دورة أبريل 2024.
أضاف: "بلغ عدد المتحررين من الأمية 13 ألفا و763 شخصًا، وهناك مجموعة أخرى ستضاف لهم في امتحان شهر يوليو الجاري 2024"، مشيرا إلى أن الفئات العمرية الموجودة بالبرنامج ما بين سن 16 إلى 86 عامًا.
واستطرد: "من أبرز تلك النماذج المشرفة بالمحافظة الحاجة زبيدة والحاجة عائشة وهما الأكبر سنًا على مستوى الجمهورية ضمن البرنامج، ومستمرون في تنفيذ فعاليات البرنامج من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من 16 إلى 86 عامًا.. المنوفية تعلن محو أمية 13 ألفا و763 مواطنًا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.