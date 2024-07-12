من 16 إلى 86 عامًا.. المنوفية تعلن محو أمية 13 ألفا و763 مواطنًا (صور)

قال إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن هناك متابعة مستمرة لجهود مبادرة "لا أمية مع تكافل"، وتقديم كل أوجه سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية، وتعليم الكبار، ونشر برامج التوعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





وأشاد المحافظ بمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "لا أمية مع تكافل"، والتي تستهدف القضاء على أمية القراءة، والكتابة لمستفيدي برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفقا لرؤية الدولة البناءة للتنمية المستدامة على كل المستويات.

ومن جانبه، قال محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إن المبادرة حققت إنجازات كبيرة بفضل دعم ورعاية محافظ المنوفية منذ بدء تنفيذها بالمحافظة في الأول من يوليو 2022، موضحا أنّ عدد المقيدين من الدارسين بفصول المشروع بلغوا 31 ألفا و858 مقيدا حتى دورة أبريل 2024.

أضاف: "بلغ عدد المتحررين من الأمية 13 ألفا و763 شخصًا، وهناك مجموعة أخرى ستضاف لهم في امتحان شهر يوليو الجاري 2024"، مشيرا إلى أن الفئات العمرية الموجودة بالبرنامج ما بين سن 16 إلى 86 عامًا.

واستطرد: "من أبرز تلك النماذج المشرفة بالمحافظة الحاجة زبيدة والحاجة عائشة وهما الأكبر سنًا على مستوى الجمهورية ضمن البرنامج، ومستمرون في تنفيذ فعاليات البرنامج من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية".