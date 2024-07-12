خطبة الجمعة.. اعرف الموضوع الذي تتحدث عنه منابر الأوقاف اليوم

جدة - نرمين السيد - خطبة الجمعة - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة، المقررة اليوم الموافق 12 يوليو 2024، في جميع المساجد التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.





وقالت، الأوقاف، على موقعها الرسمي بـ شبكة الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون حول قوله تعالى "لا تحزن إن الله معنا"، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة. ويأتي اختيار هذا الموضوع للحديث عن معية الله تعالى لنبيه الكريم؛ محمد، صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، خلال الهجرة النبوية المشرفة، والتي نعيش أجواء الاحتفال بها الآن، وكيف أن الله تعالى حافظ نبيه من شر أعداء الإسلام، وحتمية أن يؤمن المسلم بحفظ الله له طالما أنه يقوم بعمل يرضي الله تعالى.

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