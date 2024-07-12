3 ظواهر جوية مؤثرة.. اعرف تفاصيل طقس الجمعة بـ درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على جميع المناطق، والمحافظات.





وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا. وفي الصباح الباكر يكون على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

بينما كشف الخبراء عن وجود 3 ظواهر جوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد.

ونم المتوقع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. بينما لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 28

6 أكتوبر 41 28

بنهـا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 39 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 39 27

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 38 27

طنطا 38 26

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 26

العريش 36 25

رفح 35 25

رأس سدر 42 28

نخل 40 22

كاترين 34 20

الطور 42 27

طابا 39 26

شرم الشيخ 43 30

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 25

مطروح 32 24

السلوم 33 21

سيوة 40 26

رأس غارب 39 29

الغردقة 43 31

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 31

الشلاتين 42 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 42 26

بني سويف 42 27

المنيا 43 26

أسيوط 43 28

سوهاج 44 29

قنا 45 30

الأقصر 45 30

أسوان 46 31

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 44 27