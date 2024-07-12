جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة صورة أرشيفية

يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات خطوط شركة مصر للطيران، تدشينا لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي ومقديشيو، وذلك بمشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية.





وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم يتوجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقديشو إذ سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفى مع شقيقه وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي احتفالا بهذه المناسبة المهمة، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن تدشين هذا الخط المباشر للطيران بين مصر وكل من جيبوتي والصومال، يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وبما يعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث فى مختلف جوانبها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتوجه إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات مصر للطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.