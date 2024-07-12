عقب اعتماد السفير المصري.. الرئيس المكسيكي يعرب عن اهتمامه بالحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - سفير مصر لدى المكسيك

قدم عمرو عبد الوارث، سفير مصر لدى المكسيك، أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي أندرس اوبرادور، وذلك خلال مراسم استقبال الرئيس لعدد من السفراء الجدد بالقصر الرئاسى بالعاصمة المكسيكة.





أشار الرئيس اوبرادور خلال اللقاء الذى جمعه بالسفير المصري عقب اختتام مراسم تقديم أوراق الاعتماد لاهتمامه بالحضارة والثقافة المصريتين، مشيداً بالروابط التاريخية والعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والمكسيك. وطلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربا عن تطلعه للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات مع تعزيز التنسيق السياسي والثقافي بين البلدين وكذا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، نقل السفير تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكسيكي، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التنسيق مع المكسيك فى إطار المحافل الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأولوية المشتركة. وأعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة البناء على الروابط التي تجمعهما لتطوير العلاقات الاقتصادية سواء فيما يتعلق بزيادة التبادل التجارى أو حركة الاستثمارات المتبادلة.

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