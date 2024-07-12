سفير مصر لدى كندا يبحث مع رئيس رابطة الغاز التعاون المشترك

استقبل السفير أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كندا، وذلك بالسفارة المصرية في العاصمة أوتـاوا، "تيموثي إيجان"، رئيس رابطة الغاز الكنديـة.





وذلك في إطار التباحُث المستمر مع دوائر الأعمال والجمعيات ذات الصلة بأنشطة الطاقة بمواردها ومصادرها المختلفة، وفي ظل أجندة الطاقة الطموحة لمصر وسياساتها المتقدِّمة في هذا الصدد.

خلال اللقاء، تم تناوُل العديد من موضوعات وقضايا الطاقة عالمياً والفرص المتعدّدة على هذا الصعيد، بما في ذلك سُبل التعاون مع مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً بازغاً للطاقة في المنطقة.

واستعرض السفير حافـظ مجمل الأنشطة المصرية في قطاع الطاقة، والمشروعات الطموحة التي تنخرط مصر فيها عبر ما تمتلكه من مقومات هائلة وقدرات كامنة ضخمة، وما تبتغيه الدولة المصرية من مواصلة العمل الحثيث نحو شتى مصادر الطاقة، بما في ذلك الجديدة والمتجددة والنظيفة منها؛ فضلاً عن تعظيم الفوائد في إطار من تبادُل المنفعة والمصالح المشتركة مع الشركاء من الكيانات الدولية في سائر أنحاء المنطقة والعالم.

وأكد السفير المصري أن مصر تعمل نحو مواصلة البناء والتطلُع نحو المستقبل وكافة الفرص في هذا الشأن، لما لذلك من تأثيرات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.