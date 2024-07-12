وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات شركة مصر للطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 10:29 صباحاً - يتوجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصرى شركة مصر للطيران، تدشيناً لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي ومقديشيو، وذلك بمشاركة السيد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجيبوتي معالى السيد محمود علي يوسف في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم يتوجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقديشو حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفى مع شقيقه معالي وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي احتفالاً بهذه المناسبة الهامة، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين و التنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن تدشين هذا الخط المباشر للطيران بين مصر وكل من جيبوتي والصومال، يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وبما يعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث فى مختلف جوانبها.