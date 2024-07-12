الأوقاف: افتتاح 10 مساجد اليوم منها 6 إحلالا وتجديدا و4 صيانة وتطويرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد اليوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد ( 12107) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(731) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها فى عهد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق فى إكمال المسيرة.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: