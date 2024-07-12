أحمد ناجي قمحة: الدولة المصرية تعمل على تحقيق مصلحة المواطن دائما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 10:29 صباحاً - قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسات الدولية، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق مصلحة المواطن، وأن يكون المواطن آمن ويحقق معدلات رفاهية من حقه أن يتمتع بها.

أضاف ناجي قمحة، في لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية على مادر تاريخها وفي إطار الحفاظ على دوائر أمنها القومي، اتبعت مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات المرنة للتجاوب مع متغيرات الظروف الإقليمية والدولية.