سفير مصر بهافانا يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوبا (صور)

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جدة - نرمين السيد - سفير مصر في كوبا
أعقب ذلك اجتماعا للسفير مع الرئيس الكوبي، نقل خلاله تحيات رئيس الجمهورية، وأنه يحمل منه رسالة تقدير ومودة لنظيره الكوبي.
كما أوضح السفير الجديد أنه مُكلف بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، ومشيدا بتنسيق المواقف بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، والتي كان آخرها مباحثات وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع دولي في روسيا.
وطلب الرئيس الكوبي نقل تحياته لرئيس الجمهورية، مشيدا بموقف مصر المشرِّف من الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تعاون متميز في المرحلة الحالية في مجال الصحة والدواء.
كما أشاد الرئيس الكوبي بدعم مصر لكوبا في رفض الحصار الأمريكي على بلاده، معرباً عن تطلعه للبناء على الزيارات الأخيرة لتحقيق مزيد من التعاون، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري.
ووضع السفير الجديد عقب الاجتماع مع الرئيس الكوبي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للبطل القومي الكوبي José Martí.
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