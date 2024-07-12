النقل تناشد المواطنين توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قطارات سكة حديد ناشدت وزارة النقل، المواطنين توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، بالإضافة إلى الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان، ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه في أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.



جاء ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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