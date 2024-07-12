القاهرة الإخبارية تستعرض تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين وحفل الكينج محمد منير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 11:34 صباحاً - قدم برنامج "صباح جديد" على قناة القاهرة الإخبارية، فقرة عن تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية وردود الفعل من الجمهور والإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات المهرجان.
واستعرضت الإعلامية مارينا المصري، فعاليات مهرجان العلمين في يومه الثاني وحفل الكينج محمد منير، مؤكدة أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين مليئة بمفاجئات وشهد لقاء منى الشاذلي والنجم مدحت صالح تفاعل كبير من الجمهور وحفل مبهر في المدينة التراثية.
ويشهد الأسبوع الأول من مهرجان العلمين، حلول النجم مدحت صالح ضيفًا، مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج "معكم" والتى ستقدمها بحضور الجمهور فى مدينة العلمين الجديدة، ويوم 12 يوليو حفل الكينج محمد منير وأنشطة رياضية والطيران الشراعى من الفعاليات المستمرة في المهرجان، وفى نفس اليوم الرقص الفسطيني واحد من العروض المميزة، التي تسلط الضوء على التراث الفلسطيني والدبكة، كما يوجد برنامج ومعرض وزارة الثقافة خلال الفعاليات.
وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي كانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.
يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.