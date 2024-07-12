القاهرة الإخبارية تستعرض تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين وحفل الكينج محمد منير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 11:34 صباحاً - قدم برنامج "صباح جديد" على قناة القاهرة الإخبارية، فقرة عن تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية وردود الفعل من الجمهور والإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات المهرجان.

واستعرضت الإعلامية مارينا المصري، فعاليات مهرجان العلمين في يومه الثاني وحفل الكينج محمد منير، مؤكدة أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين مليئة بمفاجئات وشهد لقاء منى الشاذلي والنجم مدحت صالح تفاعل كبير من الجمهور وحفل مبهر في المدينة التراثية.