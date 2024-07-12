القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بالجليل الغربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 11:34 صباحاً - أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، استهداف مباني يتمركز فيها جنود ‏الاحتلال في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية.