الليلة.. محمد منير يفتتح فعاليات مهرجان العلمين 2024 ويقدم سهرة غنائية مميزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 11:34 صباحاً - يفتتح النجم محمد منير حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية اليوم الجمعة، ويقدم حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، ويطرب جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه القديمة والجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حفله الغنائي هناك العام الماضي، وكانت منصة تذكرتي أتاحت الفئات المختلفة لتذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الكينج محمد منير، إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرا إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل، وأنه عايش لجمهوره.