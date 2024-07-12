الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة.. والعظمى على القاهرة 40 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 11:34 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرارا لذروة الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، وبالأمس جرى تسجيل قيمة حرارة عظمى في القاهرة الكبرى بالظل 40 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ودينا شرف: "لدينا ارتفاع في نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بالمزيد من الارتفاعات في قيم الحرارة ويجعل قيمة الحرارة المحسوسة أعلى من المقاسة بنحو 3 درجات و4 درجات في المحافظات الساحلية، وبخاصة المطلة على البحر المتوسط".