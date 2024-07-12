مواد البناء والصناعات الغذائية.. «إكسترا نيوز» تستعرض صادرات مصر السلعية

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جدة - نرمين السيد - الصادرات المصرية
والصادرات السلعية تسجل 16.5 مليار دولار كأعلى معدل خلال أول 5 أشهر من 2024، وبلغت نسبة ارتفاع الصادرات 9.8% عن العام الماضي.
وصادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر، وتتمثل أهم الصناعات التصديرية من بداية عام 2024 في مواد البناء والمنتجات الكيماوية والصناعات الغذائية.
وتستهدف الدولة في المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتستهدف الدولة إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
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