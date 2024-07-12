محافظ أسيوط يصرف ماكينة خياطة وقطعة قماش لربة منزل

جدة - نرمين السيد - الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، منح ربة منزل ماكينة خياطة وقطعة قماش، وتكليف وكيل وزارة العمل، بإدراجها في ورش التدريب المهني، على حرفة الخياطة لتبدأ مشروعها الصغير ومساعدتها في تسويق منتاجتها في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.





والتقت فاطمة الزهراء، محافظ أسيوط، خلال جولته التفقدية المفاجئة لمستشفى حميات الشامية، فجر اليوم، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وطلبت منه توفير وظيفة لها، فأمر المحافظ فورا بمنحها ماكينة خياطة وقطعة قماش وتدريبها على حرفة الخياطة لتبدأ مشروعا صغيرا يدر عليها وعلى أسرتها دخلا، فضلا عن مساعدتها في تسويق منتجاتها. وأشار المحافظ إلى سعيه دائما لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان وجعله طاقة منتجة، قادرة على العمل من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلا بصفة دورية تساهم بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

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