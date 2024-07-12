فجر اليوم.. محافظ أسيوط يزور مستشفى حميات الشامية بساحل سليم (صور)

استكمل الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته المفاجئة على المستشفيات، وزار مستشفى حميات الشامية بمركز ساحل سليم في الثالثة فجرا.





وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط عدد من أقسام المستشفى ومنها الاستقبال وبنك الدم والصيدلية ومعمل الكيمياء والعمليات الصغرى والعمليات الكبرى والأقسام الداخلية واطمئن على صحة المرضى.

كما استمع المحافظ لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 14 حضانة وغرفة تسجيل الأشعة.

ووجه بإنشاء غرفة للمحفوظات وتخزين الأوراق وتفقد أيضا وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 22 جهاز غسيل كلوي، كما استجاب لطلب عدد من المواطنين بإنشاء مظلة خارج المستشفى تخدم المترددين عليها وذويهم، ووجه بتكليف رئيس المركز بإنشاء مظلة، مؤكداً استمرار تقديم الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين موجهاً بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.