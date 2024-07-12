لليوم الثالث.. لجنة النواب لدراسة برنامج الحكومة تجتمع بحضور وزاري

جدة - نرمين السيد - اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها - اليوم الجمعة - برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس.





وبحضور وزراء: (التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة يومي (الأربعاء والخميس) عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.

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