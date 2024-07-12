أستاذ مناهج لـ إكسترا نيوز: بوصلة السيسي هي بناء إنسان للجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن المناهج الدراسية وجدت لتتطور، لم تظهر لتبقى كما هي، لكن تتطور نتيجة لعوامل كثيرة، أهمها التغيرات العالمية والتغيرات الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلًا عن الارتباط بسوق العمل المتغيرة دائمًا.





وأضاف شحاتة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بوصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بناء إنسان جديد للجمهورية الجديدة، معقبًا: "هذا الإنسان يستطيع أن يفكر ويبدي رأيه، ويفسر ويعلم ويناقش". وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التعليم الجامعي تم تطويره، حيث تم إنشاء الجامعات الأهلية، وهي جامعات عالمية على أرض مصرية، بها برامج عالمية وتدريب في المؤسسات والشركات الخدمية والإنتاجية، فضلًا عن إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأجنبية، والتي تهدف للارتباط بسوق العمل والارتقاء به.

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