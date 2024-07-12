رئيس جهاز العلمين الجديدة: المهرجان يضم فعاليات تستهدف كل الاذواق والاسرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 12:32 مساءً - تحدث المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أحدث التطورات التي شهدتها المدينة وفعالياتها التي تتم على مدار السنة حيث ان المدينة الساحلية التي تطل على أجمل شواطئ العالم هي في الأساس مقصد للاستثمار طوال العام وليس فترة الصيف فقط، مؤكدا على أهمية تنظيم مهرجان العلمين الذي يضم فعاليات تستهدف كل الاذواق والاسرة المصرية وينقل من خلالها رؤية الدول المصرية في ارثاء مبادئها.

وقال رئيس جهاز مدينة العلمين في تصريحات خاصة إن "مدينة العلمين الجديدة جزء من خطة كبيرة وضخمة للاستثمار، وفعاليات مهرجان العلمين التي تتم سنوياً على مدينة مصرية بمعايير عالمية وتم بناءها بإيادي مصرية هي بداية تنفيذ أولي خطط الدول لاستهداف الاستثمارات".