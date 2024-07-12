موفدة «إكسترا نيوز»: الشركة المتحدة تعلن يوميا عن مفاجآت جديدة بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 12:32 مساءً - استعرضت الإعلامية ندى رضا موفدة قناة اكسترا نيوز، بمهرجان العلمين، نشاطات مهرجان العلمين في نسخته الثانية في جولة ببرنامج "هذا الصباح".
وأكدت ندى رضا، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على مهرجان العلمين يعلنوا يوميا عن مفاجئة جديدة وأخرها حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، كما أشارت إلى أهمية الفاعليات الرياضية التي يقيمها مهرجان العلمين في نسخته الثانية.
وتابع: "مهرجان العلمين أصبح واحد من أضخم المهرجانات الرياضية والفنية في الشرق الأوسط والمهرجان حجز مكان له في السياحة الرياضية بعد النسخة الأولى من مهرجان العلمين، وفي أنشطة كبيرة ستقام جزء منها في شهر يوليو وآخر في أغسطس من أنشطة الكرة الشاطئية كما بدأت بطولة كرة السلة وبطولة البازل ستقام في الأسبوع الثالث من المهرجان".
وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي كانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.
يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.