موفدة «إكسترا نيوز»: الشركة المتحدة تعلن يوميا عن مفاجآت جديدة بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 12:32 مساءً - استعرضت الإعلامية ندى رضا موفدة قناة اكسترا نيوز، بمهرجان العلمين، نشاطات مهرجان العلمين في نسخته الثانية في جولة ببرنامج "هذا الصباح".

وأكدت ندى رضا، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على مهرجان العلمين يعلنوا يوميا عن مفاجئة جديدة وأخرها حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، كما أشارت إلى أهمية الفاعليات الرياضية التي يقيمها مهرجان العلمين في نسخته الثانية.