الخارجية الصينية تحث إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية بغزة وحماية المدنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 12:32 مساءً - أكد وزارة الدفاع الصينية أن حاملة الطائرات شاندونج أجرت مناورات قبالة الفلبين وسيواصلون إجراء المناورات العسكرية الدورية قبالة الفلبين لرفع الجاهزية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، حث وزارة الخارجية الصينية إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وحماية المدنيين بشكل فعال.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.