جنة عليوة لـ«إكسترا نيوز»: تصرف شهد سعيد معي لا أخلاقي أو رياضي ولم تعتذر لي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 12:32 مساءً - علقت جنة عليوة، لاعبة المنتخب الوطني للدراجات، على الحادث الذي تعرضت له على يد اللاعبة شهد سعيد، والذي كان محل استياء كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إنها لم تتذكر من الواقعة غير "الوقعة فقط"، إذ كان لديها امتحانات في توقيت المسابقة، ولم تدرك أن لديها امتحانات بسبب فقدان في الذاكرة نتيجة إسقاطها بشكل متعمد من اللاعبة شهد سعيد.

وأضافت عليوة، خلال لقاء خاص على شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللاعبة شهد كانت تتبعها بشكل كبير وكان هدفها الأول والأخير أن تلحق هزيمة بها، وذلك يرجع لعدة دوافع هو أنه كان هناك " مشاحنة قبلها عشان كنا كسبانين السبقين اليوم اللي قبله ودي كانت المرة الأولى ليهم يخسروا السبقين دول"، موضحة أن الجميع شاهد الواقعة ومن يرى فيديو الحادث يعلم تمام العلم بأن السقوط متعمد وليس بسبب اختلال التوازن. وأعربت اللاعبة عن سعادتها البالغة بردود الناس على الواقعة، قائلة: " ده من عند ربنا.. الناس شايفة الفيديو واضح وصريح ماعدا مدربها اللي شايف ان ده اختلال في التوازن.. تصرف شهد سعيد معي لا أخلاقي أو رياضي ولم تعتذر لي طوال الشهرين الماضيين، وأنا أصبت بكسر مضاعف وركبت شريحة ومسامير في الترقوة".