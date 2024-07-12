وزير التعليم يبحث خطط تطوير المنظومة في المنيا

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جدة - نرمين السيد - وزير التربية والتعليم يزور محافظة المنيا
كان في استقبال الوزير والوفد المرافق لدى الوصول لمقر ديوان عام المحافظة، عماد كدواني، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، وحمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.
وفي مستهل اللقاء، تقدم "كدواني" بالتهنئة للدكتور محمد عبد اللطيف بمناسبة توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرباً عن خالص ترحيبه بالوزير على أرض المنيا بلد طه حسين واحد من رواد نهضة التعليم فى مصر، متمنياً للوزير التوفيق ويعاهده على التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية ووزارة التربية والتعليم في دعم ومواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التعليم، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة الإمكانيات لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم.
ومن جانبه، شكر الدكتور محمد عبد اللطيف، محافظ المنيا على حفاوة الاستقبال، مشيداً بجهود المحافظة في دعم العملية التعليمية على مدار السنوات السابقة.
ومن المقرر أن يعقد المحافظ والوزير اجتماعاً مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة.
كما سيتفقد الوزير والمحافظ مباني عدد من المدارس بالمحافظة.
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