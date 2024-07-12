وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم في الطاقة.. ويطمئن على القدرات التشغيلية

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للطاقات التوليدية، في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي.





وأجرى الوزير جولة تفقدية للمركز القومي الجديد للتحكم فى الطاقة بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، ومشاركة المهندس عادل الحريري رئيس قطاعات التشغيل ومسؤولي الإدارات المختلفة.

استعرض الدكتور محمود عصمت مهام وأهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل الظروف الحالية وكيفية مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ودور مركز التحكم القومي في التحكم لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة مع الحمل عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام، والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في تردد الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة.

وتفقد الدكتور عصمت، الأقسام المختلفة داخل المركز واطمأن على القدرات التشغيلية الفائقة والتكنولوجيا المستخدمة وقدرة العاملين على الاستفادة منها وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول الطرق العلمية فى التشغيل وتنفيذها بمركز التحكم القومي، وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة؛ لمجابهة الحالات الطارئة.

وتابع: متابعة حالة المهمات بالشبكه القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها ومتابعة بيانات الشبكه المتغيرة، مثل الأحمال والجهود وتردد الشبكة لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات، ومتابعة التحميل على خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية على برامج التشغيل الموجودة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن مراكز التحكم التى تم توزيعها على مختلف المناطق ولاسيما المركز القومى الرئيسي والتبادلى بمثابة العقل المدبر للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة.

وأكد أن العاملين فى قطاعات التحكم عليهم مسئولية كبيرة طوال الوقت بالإضافة إلى واجب وطنى خلال المرحلة الحالية بالحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعى الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتعظيم العوائد والاستخدام الأمثل للإمكانيات والأبنية الضخمة الذى يمتلكها قطاع الكهرباء.