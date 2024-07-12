وزير التعليم يعقد اجتماعا مع قيادات محافظة المنيا ويتفقد المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 01:29 مساءً - وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم مقر ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في مستهل سلسلة جولات بمحافظات الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم على أرض الواقع.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء عماد أحمد محمود كدوانى محافظ المنيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وقيادات الوزارة وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وفي مستهل اللقاء، تقدم الدكتور محمد عبد اللطيف بالتهنئة للواء عماد أحمد محمود كدواني بمناسبة توليه منصب المحافظ، كما أشاد بجهود المحافظة على مدار السنوات السابقة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جهته، رحب اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا بالدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقدم له بالتهنئة بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني، معربا عن تقديره لخطط الدكتور محمد عبد اللطيف الطموحة لمواجهة التحديات الرئيسية والمزمنة التي تواجه تطوير المنظومة التعليمية، معربا عن استعداده لمواصلة تسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم جهود الوزارة في مواجهة هذه التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس للوقوف علي طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.