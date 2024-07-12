حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ92 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة منذ توليها مسئولية الوزارة بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 3 حتى الخميس 11 يوليو الجاري 2024.





ونستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الأربعاء 3 يوليو

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان في استقبالها عدد من قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة تولي سيادتها مهام منصبها الجديد، وعقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.

الخميس 4 يوليو

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في مستهل مباشرة مهام عملها بمقر الوزارة، بجولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وذلك للتعرف على الموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة وتوجيه التحية لهم، والتعرف على آليات سير العمل بقطاعات وإدارات الوزارات.

الجمعة 5 يوليو

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والسيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446هـ.

السبت 6 يوليو

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء استعراض عددا من الملفات والتكليفات الخاصة بتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع السادة المحافظين ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة يومية مع السادة المحافظين ونوابهم للوقوف على تطورات الملفات الخدمية وحل المشكلات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول جولة عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد لتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، وخلال جولته أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وكذا زيادة المساحات الخضراء وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك، كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية والذي يأتي ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مشيرا الي أن رؤية المشروع تستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، وتعتمد هذه الرؤية في الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد برجولة قمة التاج، والنافورة الأثرية، ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة، والكوبري الخشب، وسور الحديقة، والبرجولات التاريخية.

الأحد 7 يوليو

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد، وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات وبصفة خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وإقامة العديد من مشروعات الإسكان الجديدة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريرا مفصلا عن جهود مبادرة صوتك مسموع خلال شهر يونيو 2024 حيث تلقت المبادرة حوالي 3567 رسالة منها 378 شكوى تم الرد منها على 303 شكوى بنسبة تجاوزت 80،2٪، وجارى حل 75 شكوى، ولفت تقرير متابعة صوتك مسموع إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يونيو الماضي بإجمالي 129 شكوي، يليها شكاوى القمامة بـ 105 شكوى، ثم مخالفات البناء بعدد 37 شكوى، ثم التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 29 شكوي، فضلا عن 3 شكاوي خاصة بالفساد، بالإضافة الى 75 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

الإثنين 8 يوليو

استقبلت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، وأشارت الدكتورة منال عوض إلي حرصها علي التواصل المستمر مع الجامعات المصرية للاستفادة من الخبرات والأفكار المبتكرة والجديدة التي تساهم في دعم جهود الوزارة والحكومة في حل بعض المشكلات والتحديات التي تمس حياة المواطنين والاهتمام بالملفات الخدمية اليومية بالمحافظات واستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة بالتواصل مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن والعمل على بحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.

الثلاثاء 9 يوليو

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد حلف اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء خلاله التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

الأربعاء 10 يوليو

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها للتعاون مع دار الإفتاء المصرية في زيادة الوعي لدي المواطنين بالمحافظات بالملفات والمبادرات والمشروعات المهمة التي تنفذها الدولة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لهم.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة لاستعراض عددا من الملفات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع السادة المحافظين ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضى بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية بالمحافظات.

الخميس 11 يوليو

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.