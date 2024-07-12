وزير التعليم يصل محافظة المنيا لاستعراض تحديات المنظومة

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جدة - نرمين السيد - وزير التعليم يصل المنيا لاستعراض أهم التحديات التي تواجه المنظومة
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء عماد أحمد محمود كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وقيادات الوزارة، وحمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.
وفي مستهل اللقاء، تقدم الدكتور محمد عبد اللطيف بالتهنئة للواء عماد كدواني، بمناسبة توليه منصب المحافظ، كما أشاد بجهود المحافظة على مدار السنوات السابقة في الارتقاء بالعملية التعليمية.
ومن جهته، رحب محافظ المنيا بالوزير، حيث تقدم له بالتهنئة بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني، معربًا عن تقديره لخطط الدكتور محمد عبد اللطيف الطموحة لمواجهة التحديات الرئيسية والمزمنة التي تواجه تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا استعداده لمواصلة تسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم جهود الوزارة في مواجهة هذه التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.
ومن المقرر أن يعقد المسؤولان اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس؛ للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.
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